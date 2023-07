Verkehrswende in Potsdam Bäume sollen Busspur auf Potsdamer Straße weichen

Potsdam will öffentliche Verkehrsmittel und Fahrradfahren attraktiver machen. Dafür wird die Infrastruktur ausgebaut, zum Beispiel an der Potsdamer Straße. Dort soll es künftig zwischen Lindstedter Chaussee und Amundsenstraße stadteinwärts eine Busspur geben, damit die Busse am Autostau vorbeifahren können. Das Rathaus hat nun die Planungsleistungen für den Umbau öffentlich ausgeschrieben. Interessenten können sich bis zum 3. August melden.

Neben der Busspur sollen barrierefreie Haltestellen entstehen, wofür die Straßenbeleuchtung umgebaut werden muss. An der Einmündung der Florastraße muss zudem die Ampelanlage umgebaut werden. Das Gleiche gilt für die Kreuzung mit der Amundsenstraße, wo zudem eine sogenannte Busschleuse vorgesehen ist. Busschleusen dienen dazu, an Einmündungen oder Kreuzungen Bussen Vorrang zu geben und die Spur für andere Fahrzeuge zu sperren.

Konfliktpotenzial soll entschärft werden

Ebenfalls vorgesehen ist der Neubau eines Radwegs stadteinwärts neben der eigentlichen Fahrbahn. Derzeit verläuft der Radweg nur auf der nördlichen Seite neben der Fahrbahn als Geh- und Radweg. Dieser Weg sei nur 2,80 Meter breit. Das bedeute ein hohes Konfliktpotenzial für Fußgänger und Radfahrer bei einer gemeinsamen Nutzung durch den Zweirichtungsverkehr der Radfahrer, heißt es in der Ausschreibung.

Kosten soll der Umbau insgesamt 2,9 Millionen Euro. Davon entfallen rund zwei Millionen auf den Bau der Busspur selbst. Der Rest ist für den Umbau der Kreuzung mit der Rückertstraße und der Hugstraße vorgesehen. Dort weise die bestehende Verkehrsanlage Defizite auf. Fußgänger und Linksabbieger sind den Angaben zufolge schlecht zu sehen. Außerdem fehle in der Hugstraße eine Fußgängerfurt.

Bäume im Katharinenholz betroffen

Wer den Auftrag bekommt, hat bis Februar 2024 Zeit für die Planung der Verkehrsanlagen. Bis Mai soll dann ein Begleitplan zur Landschaftspflege vorgelegt werden. Auch Baumgutachten sind vorgesehen. Denn wahrscheinlich müssen für den Umbau einige Bäume gefällt werden. Die Nordseite der Potsdamer Straße ist fast durchgängig bebaut. Wird die Straße also breiter, geht das nur nach Süden. Dort liegt aber das Waldgebiet Katharinenholz.

Die Potsdamer Straße ist eine der wichtigsten Einfallstraßen der Stadt - und eine Bundesstraße. Die Buslinien 612, 614, 692 und 698 sind dort unterwegs. Mit dem geplanten Bau von bis zu 600 Wohnungen in Marquardt dürfte die Bedeutung noch zunehmen.

2017 hatten die Stadtverordneten in Potsdam ein Radverkehrskonzept mit 31 Maßnahmen an Straßen und Kreuzungen beschlossen. Doch bei der Umsetzung hakt es immer wieder. Mal fehlt es am Geld oder Grundstücksbesitzer geben ihre Flächen nicht her. Viele der Maßnahmen sind noch immer im Planungsstadium. Fertig ist immerhin die vier Meter breite und 110 Meter lange Brücke über den Zernsee. Im November 2022 wurde sie offiziell eröffnet. Gekostet hat das Projekt den Angaben zufolge insgesamt elf Millionen Euro.

Die Stadt hat sich viel vorgenommen: Für die kommende Jahre sind zahlreiche neue Radwege angekündigt, kurzfristig sollen gefährliche Kreuzungen entschärft werden. Geplant sind beispielsweise Fahrradstraßen und weniger Autodurchgangsverkehr in der Schulstraße, der Benzstraße und der Stahnsdorfer Straße in Babelsberg. Eine breitere Führung für den Radverkehr ist auch in der Heinrich-Mann-Allee stadteinwärts vorgesehen, derzeit geplant für Ende 2024. Dort geht sie zulasten einer Fahrspur für die Autos.

Auch der Kuhfortdamm soll bis Anfang 2025 einen Gehweg und eine „sichere Radverkehrsanlage auf der Fahrbahn“ erhalten. Seit 2007 sind mehr als 17,6 Millionen Euro in die Radwege-Infrastruktur investiert worden, zudem 7,4 Millionen in den Unterhalt und die Instandsetzung. Daraus ergibt sich ein Jahresschnitt von 1,1 Millionen Euro für diesen Bereich.