Versteckt, vergammelt, abgerissen Kunst und Architektur der DDR in Potsdam

Während ein paar Meter weiter die Bagger am Staudenhof nagen, wurde am Donnerstag (14. März) im Potsdam Museum über den Erhalt der Ostmoderne in Potsdam diskutiert. Vor allem Baudenkmalpfleger, Restauratoren und Kunsthistoriker zeigten Interesse daran, wie das weitere Verschwinden von Gebäuden, Skulpturen und Wandbildern aus der DDR gestoppt werden kann.