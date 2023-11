„Verwüstung, wohin du sahst“ Ein Potsdamer Jude berichtet vom Terror der Reichspogromnacht

Am 9. November 1938 wurden auch in Potsdam jüdische Einrichtungen beschädigt, besudelt oder angezündet. Die Synagoge am Wilhelmplatz, dem heutigen Platz der Einheit, wurde im Innern zerstört, der jüdische Friedhof am Pfingstberg geschändet. Es kam zu Verhaftungen von Potsdamer Juden. Einer von ihnen war Ludwig Levy. Der Rechtsanwalt und SPD-Stadtverordnete schrieb das Erlebte später im Exil in Palästina auf. Levy flüchtete noch 1938. Wer es nicht schaffte, der Verfolgung des Naziregimes zu entkommen, wurde in Lager und Gettos deportiert. So wurden die letzten von einst 600 Potsdamer Juden am 16. Januar 1943 nach Riga deportiert.

Ludwig Levy hatte den Antisemitismus schon früh zu spüren bekommen. 1928 musste er sein Stadtverordnetenmandat abgeben. Ab 1933 durfte er seinen Anwaltsberuf nicht mehr ausüben und arbeitete fortan in einer Konservenfabrik. Noch im selben Jahr brachte ihn die Gestapo ins KZ Oranienburg, das er später wieder verlassen konnte. 1938 wurde er erneut verhaftet, kam ins KZ Sachsenhausen und auch wieder frei, bevor er mit seiner Frau Antonie nach Palästina fliehen konnte.

An Levy erinnert heute das Weinbistro „Lewy“ in der Dortustraße. An dieser Adresse wuchs der am 7. Dezember 1883 in Potsdam geborene Ludwig Levy vermutlich auf. Das hatte Johannes Leicht, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Gedenkstätte Lindenstraße, für eine Sonderausstellung recherchiert. Als erfolgreicher Jurist wohnte Levy in der Berliner Vorstadt, musste nach seiner Enteignung durch die Nazis mehrfach umziehen und lebte zuletzt in einer Einzimmerwohnung in der Humboldtstraße. Der Plan, die Potsdamer Friedhofsgasse in Ludwig-Levy-Straße umzubenennen, verlief vor zehn Jahren im Sande.

Levy, der später nach Australien auswanderte, starb am 22. Dezember 1966 in Sydney im Alter von 83 Jahren. Seine mit dem Titel „Ich lebe für das Recht“ überschriebenen Aufzeichnungen wurden erst viele Jahre später von seinen Nachfahren entdeckt. Die Gedenkstätte Lindenstraße veröffentlichte die Autobiografie im März. In den folgenden Auszügen beschreibt Levy, was sich am 9. November 1938 in Potsdam ereignete:

Ludwig Levy hatte bis 1933 eine Kanzlei in Potsdam. 1938 konnte er mit seiner Frau Antonie fliehen. © privat

„Die Atmosphäre war bleiern; das Unwetter lauerte. Ja, Anfang November brach es los – der Pogrom kam. Ein Mitglied der deutschen Botschaft in Paris war von einem halbwüchsigen polnischen Juden Grinspan in der Botschaft angeschossen worden. Zur Rache für das, was Deutschland den Juden angetan hätte, so hieß es. Dieser Mord war das Fanal. Der Anlass, nunmehr ganze Arbeit mit dieser ‘Judenpest’ zu machen, aufzuräumen mit den Juden, und zwar nicht mehr auf Umwegen.

Es war der 8. November 1938. Das ganze deutsche Volk schäumte vor Wut über diese erneute heimtückische Mordtat der Judenheit, das war das Leitgeschrei der Zeitungen, der Partei und aller derer Organisationen und Funktionäre, der Behörden von oben bis unten. Wie wohl jeder Jude in Deutschland, hatte ich sofort das Gefühl: Dieser Mord war das Schlimmste, was den Juden passieren konnte; der lang geplante Anlass zum Ausholen. Bleierne Schwere lag auf uns. Es lag Unheil in der Luft.

Früh am nächsten Morgen kam vom Vetter von Erich Lehmann telefonisch die Nachricht: Er könne nicht kommen; Synagogen brennen. Geschäfte demoliert. Noch wussten wir nichts mehr. Meine Frau hatte in Berlin-Charlottenburg, Uhlandstraße, einen Schneiderkurs. Sie fuhr wie immer am Morgen hinüber; ich wollte sie abholen. Gegen Mittag fuhr ich zum Bahnhof. Menschenmassen standen vor dem schönen Bau der Synagoge in Potsdam. Sie war innen vollkommen zerstört, zeigte außen Spuren dessen. Polizei riegelte den Zugang ab. Man raunte sich vieles über Vorgänge über Juden zu.

Ich kam am Potsdamer Bahnhof in Berlin an und ging den Weg Potsdamerstr. – Brücke – Lützowstr. – Kleist- Tauentzienstr. – Kurfürstendamm – Uhlandstr. – Ein Entsetzen erfasste mich! Verwüstung, wohin du sahst. Jedes jüdische Geschäft zertrümmert, der Inhalt verschleudert, jede Fensterscheibe zerschlagen, die Fußgängersteige bedeckt mit Trümmern. Die Synagoge in der Fasanenstraße brannte – kein Jude war zu sehen. Die echten Arier gingen, wunderten sich zum Teil, zum Teil nahmen sie es als selbstverständlich. Polizei war nicht zu sehen. Ich hatte einen Krieg mit seinen Verwüstungen mitgemacht – es war grauenhaft, aber das war eben der Krieg. Hier, im Schoße einer sogenannten ‘Kulturnation’, im Frieden, gegen die Juden – und es wurde als selbstverständlich hingenommen.

Niemand aus dieser Kulturnation, der bei dem Anblick dieses Grauens, dieser Barbarei aufgerufen hätte, die deutsche Kultur und Ehre zu schützen! In den Augen der Welt – wenigstens, geschweige: weil es ein Unrecht, ein Verbrechen gegen Grundsätze der Menschlichkeit war.

Die Potsdamer Familie Levy: Ludwig, Antonie und Vater Siegmund Levy (stehend v.l.) mit Irene, Marianne und Adeline (sitzend, v.l.), um 1916. © Privatarchiv

Ich kam entsetzt und konsterniert zu dem Atelier, wo meine Frau arbeitete. Dort hatte unsere Tochter Irene aus Potsdam angerufen. Am Morgen war die Gestapo in der Wohnung und hatte nach mir gefragt. Erich Lehmann riet uns vorsichtig, in Berlin zu bleiben. Ich sagte ihm sofort: Ich käme selbstverständlich mit Toni nach Haus. Wir fuhren – nunmehr vorbereitet, ich würde geholt, vielleicht schon am Bahnhof in Potsdam erwartet Ich war gelassen.

Am Bahnhof wurden andere Juden, Bekannte, die im selben Zug kamen, von Verwandten erwartet und zur Umkehr veranlasst. Zu Hause herrschte tiefe Erregung. Die folgenden Stunden des Tages und des Abends waren wir auf das Erscheinen der Gestapo vorbereitet. Sie kam nicht. Abends hörten wir einen Zug Demonstranten die Neue Königstr. herankommen, die deutlich zu den Juden Lehmann wollten, aber davon abkamen.

Gewalttatet gegen Juden waren nicht ausgeschlossen

Immerhin hatten wir auf einiges gefasst sein können, denn Gewalttaten gegen die Wohnungen von Juden und gegen deren Person waren auch in Potsdam nicht ausgeschlossen. Am Morgen hatte man den Potsdamer Rabbiner aus dem Bett geholt, zur Synagoge gebracht und ihn gezwungen, Zeuge der Demolierung und Entweihung zu sein. Abends hatte jener Zug, bevor er in unsere Gegend kam, die Wohnung des 2. Vorbeters der Gemeinde eingeschlagen.

Jüdisches Leben in Potsdam 1740 wurde die erste jüdische Gemeinde in Potsdam gegründet. 1743 wurde der jüdische Friedhof angelegt. 1760 erhielt Potsdam mit Jechiel Michel den ersten Rabbiner. Er setzte sich für den Bau einer Synagoge ein, der sieben Jahre später erfolgte. 1802 wurde der erste Synagogenbau durch einen größeren Neubau ersetzt. 1812 machte das in Preußen erlassene Emanzipationsedikt Juden zu Staatsbürgern. Die Gemeinde umfasste mittlerweile 70 Familien. 1848 führte die Revolution dazu, dass sich die Potsdamer Juden als Synagogengemeinde und rechtsfähige Körperschaft konstituieren durften. 1895 zählte die Gemeinde 477 Mitglieder. Wegen fehlender Brandschutzbedingungen wurde der Architekten Julius Otto Kerwien mit dem Neubau einer größeren Synagoge beauftragt. 1903 wurde der Neubau am gleichen Standort eingeweiht. Im Ersten Weltkrieg starben zehn Potsdamer Juden im Einsatz als Frontsoldaten. Trotz der daraus resultierenden gesellschaftlichen Anerkennung erstarkte auch in Potsdam der Antisemitismus. Am 9. November 1938 wurden die Synagoge, der Friedhof sowie Geschäfte von Juden beschädigt, eine Verhaftungswelle jüdischer Männer setzte ein. Durch die Ausgrenzung konnten die Juden bald nicht mehr am öffentlichen Leben teilnehmen. Sie mussten ihre Grundstücke, Geschäfte und Betriebe zwangsverkaufen, Privatbesitz abgeben. 1939 musste die Synagoge zwangsverkauft werden. 1945, beim britischen Luftangriff am 14. April, zerstörten Brandbomben die Synagoge.

Die Nacht ging vorüber. Da – 9 Uhr morgens – klingelt die Gestapo. 2 jugendliche Gestalten fragen nach Herrn Erich Lehmann und Herrn Levy – wir sollten uns fertig machen und mitkommen. Ich rechnete mit langem Aufenthalt im Konzentrationslager und suchte mir mit Ruhe vorsorglich meine schlechtesten Kleidungsstücke heraus, die ich anzog. Meine Frau packte mir nach früherer Erfahrung manches, darunter ein Fläschchen Cognac ein. Wir nahmen Abschied.

Im Gestapo-Gebäude war große Bewegung. Im Aufenthaltsraum wimmelte es von Polizeibeamten und jüdischen Einwohnern von Potsdam und Umgebung, nur Männer, wie sorgsam die Gestapo die Frauen achtet! Zur Nacht lagen wir 6 in einer kleinen, für 1 bestimmten Zelle auf schmutzigen Matratzen auf dem Boden.

Am nächsten Vormittag wurde Erich Lehmann zum Dezernenten gerufen. Frau Irene Lehmann war bei ihm, sie hatte eine Depesche eines schwedischen Fabrikanten, der Herrn Lehmann zwecks Übersiedlung nach Schweden sprechen wollte, Herr Lehmann musste dazu nach Haus und reisen. Nach einiger Zeit wurde auch ich hingeführt. Ich konnte Irene begrüßen, etwas bewegend für uns drei. Kommissar Stenzel, den ich vorher sprechen zu können gewünscht hatte, fragte mich nach meinem Wunsche. Ich sagte: Er möge uns beide doch sofort entlassen. Wir, meine Frau und ich, arbeiten doch an unserer Auswanderung, vor allem aber müsse Erich Lehmann frei sein, denn an ihm hänge Schicksal und Existenz der ganzen vielköpfigen Familie.

Kommissar Stenzel machte darauf die merkwürdige Erwiderung: Er könne mich nicht freilassen, er hätte mir schon einmal Gelegenheit gegeben, ins Ausland zu gehen und nicht mehr zurückzukommen; ich aber hätte dieses sein Entgegenkommen nicht gewürdigt, und sei doch zurückgekommen. Das war mir, als hätte mir jemand meinen Verstand genommen! Ich verabschiedete mich und ging in das Gefängnis zurück.“