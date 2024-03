VIP-Ticket-Affäre um Potsdams Oberbürgermeister Stadtpräsident Heuer will für Aufklärung sorgen

In der VIP-Ticket-Affäre um Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) will nun der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung, Pete Heuer, für Aufklärung sorgen. Dafür würde Heuer kurz vor der Kommunalwahl auch auf sein Amt als SPD-Fraktionschef verzichten, machte der Kommunalpolitiker am Mittwochabend im Hauptausschuss deutlich.