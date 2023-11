Vor der Kommunalwahl Potsdams SPD stellt sich neu auf - und hinter den Oberbürgermeister

Die Potsdamer SPD geht mit 84 Kandidaten in den Kommunalwahlkampf im kommenden Frühjahr. „Unser Ziel ist es, auch diesmal die stärkste Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung zu stellen“, sagte Potsdams SPD-Chef Marcel Schulz nach der Wahl der Kandidaten bei einer Aufstellungsversammlung am Samstag im Bürgerhaus am Schlaatz. Das Ziel sei auch „eine vielfältigere und weiblichere Stadtfraktion“, heißt es in einem aktuellen Vorstandsbeschluss zur Wahl. So wolle man – „mit unserem Oberbürgermeister“ - wieder ein verlässliches Bündnis demokratischer Kräfte anführen.