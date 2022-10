Vorbereitung auf Advent in Potsdam Rathaus will zwei verkaufsoffene Sonntage

Die blauen Lichterketten in der Innenstadt werden derzeit aufgehängt, die Vorbereitungen auf die Adventszeit in Potsdam laufen: Nach zwei Jahren pandemiebedingter Absagen können sich Weihnachtmarktfans wieder auf verschiedene Veranstaltungen freuen – vom Böhmischen Weihnachtsmarkt am Babelsberger Weberplatz über das Sinterklaas-Fest im Holländischen Viertel und den Polnischen Sternenmarkt im Kutschstall am Neuen Markt bis zum Weihnachtsdorf im Krongut Bornstedt und zur Adventsstube im Pfingstberghaus.

