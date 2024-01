Votum im Stadtparlament Oberbürgermeister entgeht knapp einer Missbilligung

Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) hat eine empfindliche politische Niederlage knapp vermeiden können. Denn in der Nachholsitzung der Stadtverordnetenversammlung fand sich eine knappe Mehrheit gegen den Antrag des Stadtverordneten Hans-Jürgen Scharfenberg (Fraktion Potsdam sozial gerecht), den Rathauschef grundsätzlich für seine Arbeit zu missbilligen.

Dafür stimmte am Montagabend auch die gesamte restliche Opposition in der Kommunalvertretung: also CDU, Die Andere, FDP, die Freie Fraktion und „Mitten in Potsdam“ vor Ort. Das waren 19 Stadtverordnete. Die drei AfD-Vertreter, die auch Zustimmung signalisiert hatten, waren nicht anwesend. Insofern reichten der rot-grün-roten Rathauskooperation 22 Stimmen gegen den Antrag. Einzelne Enthaltungen gab es bei den Linken.

Die Zwei-Mann-Fraktion „Potsdam sozial gerecht“ hatte den Antrag mit „offensichtlichen und wiederholten Fehlleistungen“ des Oberbürgermeisters begründet. Ferner hatte der frühere Linken-Politiker Scharfenberg dem Rathauschef eine „aktionistische, stark Ich-bezogene Arbeitsweise“ sowie einen „arroganten Umgang mit der Stadtverordnetenversammlung“ vorgeworfen, wobei auch Beschlüsse missachtet würden. In der Folge hatte sich fast die gesamte Opposition im Stadthaus dem angeschlossen, mit jeweils anderen Begründungen. Hätte Schubert die Abstimmung verloren, wäre das eine politische Niederlage gewesen - rein formal hätte eine Missbilligung aber keine unmittelbare Wirkung entfaltet.

Rededuell im Plenum

Vor der Abstimmung lieferten sich Gegner und Befürworter des Rügen-Antrags ein Rededuell. SPD-Fraktionschef Babette Reimers und ihre Grünen-Kollegin Saskia Hüneke machten deutlich, aus ihrer Sicht spreche aus dem Antrag vor allem die Enttäuschung der Unterstützer, selbst keine Mehrheiten für bestimmte Entscheidungen in der Stadtverordnetenversammlung erreicht zu haben. Der Linke-Fraktionsvorsitzende Stefan Wollenberg sprach von einem Problem für die politische Kultur, wenn Angriffe auf die persönliche Ebene gezogen würden.

Arndt Sändig, Fraktionsvorsitzender von Die Andere. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Arndt Sändig von der Fraktion Die Andere verwies unter anderem darauf, dass man erst vergangene Woche eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Schubert gestellt habe. Hintergrund: Schon 2019 hatten die Stadtverordneten auf Antrag der Fraktion beschlossen, dass auf der städtischen Internetseite eine Liste von Praxen zu veröffentlichen sei, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Doch das sei bisher nicht passiert, moniert die Fraktion. Die Stadt hatte zuletzt unter anderem auf die Bundesärztekammer verwiesen, wo solche Informationen zu finden seien. Ferner monierte Sändig, dass Schubert „in der jüngeren Vergangenheit immer wieder vollendete Tatsachen geschaffen“ habe.

Von „deutlichen Defiziten“ bei Schuberts Politik sprach auch CDU-Fraktionschef Matthias Finken. Wieland Niekisch von „Mitten in Potsdam“ sagte, Schubert könne aus dem Votum auch lernen: „Das ist noch nicht die rote, sondern die gelbe Karte.“ Scharfenberg sagte, es handele sich nicht um einen Abwahlantrag - aber „um ein klares Signal, dass sich etwas ändern muss.“

Schubert wiederum bedauerte es ausdrücklich, dass es seit der Corona-Pandemie und ihren Einschränkungen, als „in der Krise manche Dinge schneller entschieden werden mussten“, noch keine Besserung im Verhältnis zu den Stadtverordneten gebe. Hier wolle er einen Handlungsleitfaden entwickeln, um für die Ideen der Stadtverordneten und die Abstimmungen mit ihnen ein besseres Verfahren zu finden, neues Vertrauen zu bilden.

Viele von Scharfenberg angemahnte Punkte, etwa zu Krampnitz oder zur Schulplanung, seien allerdings auch in der Stadtverordnetenversammlung beschlossen worden. „Und da habe ich nur eine Stimme“, sagte Schubert. Ferner sei das Nachjustieren bei Beschlüssen das Gegenteil der Ignoranz, „die Sie mir vorwerfen“. Zugleich erinnerte Schubert daran, dass Scharfenberg ähnliche Missbilligungen auch gegen seien Amtsvorgänger durchsetzen wollte.