Wahlhilfe für Potsdam Stadt sucht ehrenamtliche Wahlvorstände

Die Stadt Potsdam sucht ab sofort ehrenamtliche Wahlhelfer für die Europa- und Kommunalwahlen am 9. Juni. Die Helfer sollen in 133 Urnenwahllokalen und zur Auszählung der Briefwahlstimmen eingesetzt werden. Insgesamt 1700 Wahlhelfer sollen laut Stadtverwaltung zum Einsatz kommen, 1100 Potsdamer konnten bereits dafür gewonnen werden. Geeignet ist jeder, der das 16. Lebensjahr vollendet hat, die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt und in Potsdam wohnt.

Zu den Aufgaben gehören die Öffnung des Wahllokals, die Ausgabe der Stimmzettel und die Ermittlung des Wahlergebnisses. Die Tätigkeit ist ehrenamtlich, wird aber vergütet. Interessierte können sich für die Tätigkeit online anmelden unter www.potsdam.de/wahlhelfende. (dol)