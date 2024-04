Wahlkampf mit Mietendeckel Wie Potsdams Parteien das Wohnen bezahlbar machen wollen

Die seit Jahren steigenden Mietpreise in Potsdam will der Kreisverband der Linken erneut zu einem zentralen Thema im Kommunalwahlkampf machen. Dazu haben die Genossen am Dienstag einen Aktionsplan für Potsdam unter dem Motto „Wohnen muss bezahlbar sein!“ veröffentlicht. Darin finden sich mehrere Kernforderungen, die zum Teil schon seit Jahren kontrovers debattiert werden.