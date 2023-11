Tagesspiegel Plus Was kostet der Glühwein? Wo steht das Riesenrad? : Das erwartet die Besucher des Potsdamer Weihnachtsmarktes „Blauer Lichterglanz“

Am 27. November wird der größte Weihnachtsmarkt der Stadt eröffnet. Was sich in diesem Jahr ändert und auf welche Preise sich die Gäste einstellen müssen.