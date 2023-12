Was wird aus Hans-Jürgen Scharfenberg? Linke nominieren Spitzenkandidaten zur Kommunalwahl - ohne ihr Zugpferd

Sechs Männer und sechs Frauen sollen die Linke in Potsdam vor einem weiteren Absturz bei der Kommunalwahl im Juni bewahren. Die Namen der zwölf Spitzenkandidaten in den sechs Potsdamer Wahlkreisen hat der Parteivorstand nun auf PNN-Anfrage bekannt gegeben. Nicht dabei an der vordersten Front ist allerdings der einstige Stimmengarant Hans-Jürgen Scharfenberg, der vor mehr als einem Jahr den Bruch mit der Mehrheit der Linke-Fraktion vollzogen hatte. Auch andere langjährige Stadtverordnete der einst mächtigen Stadtfraktion hören auf.