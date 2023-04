Wechsel im Rathaus Schuberts Pressesprecher hört auf

Der erst am 1. Februar ins Amt gekommene Sprecher des Potsdamer Oberbürgermeisters, Kai Fortelka, hört auf. Nach PNN-Informationen hat der 48-Jährige nach nur zehn Wochen um die Auflösung seines Vertrags gebeten. Die Gründe lägen im familiären Bereich, hieß es auf Anfrage aus dem Potsdamer Rathaus.

Fortelka hatte erst vor zweieinhalb Monaten das Amt des Pressesprechers für den Potsdamer Oberbürgermeister sowie die Leitung des Bereichs Presse und Kommunikation in der Stadtverwaltung übernommen. Er kam von der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung (KZBV), bei der er achteinhalb Jahre Pressesprecher und Leiter der Öffentlichkeitsarbeit war. In einem Bewerbungsverfahren hatte sich Fortelka schließlich für den Posten des OB-Sprechers durchgesetzt. Aus den Reihen der übrigen Bewerber soll nun die Stelle im Potsdamer Rathaus neu besetzt werden, hieß es. Ein neues Bewerberverfahren sei demnach nicht notwendig.

Der plötzliche Weggang von Schuberts Sprecher fügt sich in eine Reihe von personellen Abgängen bei städtischen Führungspositionen in jüngster Vergangenheit. So verabschiedeten sich im Vorjahr mit Sophia Eltrop und Claudia Wiest die Geschäftsführerinnen der kommunalen Stadtwerke und des Verkehrsbetriebs. Im November kündigte die Bildungsbeigeordnete Noosha Aubel (parteilos) an, ihr Amt zum Februar niederzulegen. Fast zeitgleich erklärte auch die Chefin des städtischen Potsdam Museums, Jutta Goetzmann, ihren Abgang.