Wegen Ungezieferbefalls Lagerstelle eines Obdachlosen in Bornim geräumt

Das Potsdamer Ordnungsamt hat die Lagerstelle eines Obdachlosen in Bornim geräumt und die meisten Habseligkeiten entsorgt. Bei der Aktion am Dienstagvormittag, bei der auch Polizisten vor Ort waren, räumte ein Ladekran das Zelt sowie andere Dinge des Mannes weg, zum Beispiel Matratzen oder einen Stuhl. Der Mann hatte über Jahre hinweg an der Potsdamer Straße campiert, am Rande eines Parkplatzes und gegenüber eines griechischen Restaurants.