Weltmädchentag am Mittwoch Kundgebung auf Potsdamer Bassinplatz, buntes Nauener Tor

Anlässlich des internationalen Weltmädchentags plant der Mädchentreff Zimtzicken gemeinsam mit der städtischen Koordinatorin für Kinder- und Jugendinteressen, Stefanie Buhr, und weiteren Kooperationspartnern am Mittwoch verschiedene Aktionen. Ab 10 Uhr sind Potsdamer Schülerinnen eingeladen, auf dem Campus der Fachhochschule in der Pappelallee bei der Aktion „student for one day!“ in das Studierendenleben hineinzuschnuppern, teilte die Stadt mit. Man wolle Mädchen Chancen für ihren Lebensweg aufzeigen, sagt Buhr. Aus einem ersten Kontakt könne sich so eine Zukunftsperspektive eröffnen.

Ab 16 Uhr ist auf der Aktionsfläche „Bassi“ am Bassinplatz eine Kundgebung geplant, „um auf die Situation von Mädchen allerorts aufmerksam zu machen und gegen Diskriminierung die Stimme zu erheben“. Spoken-Word-Artist Jessy James LaFleur kommt dabei unter anderem mit Sozialministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) ins Gespräch.

Abschließend wird als Zeichen für die Mädchen das Nauener Tor in bunten Farben angestrahlt. „Wir haben uns explizit nicht für die Farbe Pink entschieden, da wir mit dem bunten Farbverlauf die Vielfalt des Mädchenseins darstellen wollen“, sagt Buhr.