Wettbewerb in Potsdam Enna Marwan und Marla Schmid lesen am besten

In ein Haus voller skurriler Gestalten nahm Enna Marwan die Zuhörer am Donnerstagnachmittag mit. In der Stadt- und Landesbibliothek las sie von einem Vampir, einer Hexe und Heinzelmännchen. Mit ihrem Vortrag aus dem Buch „Freddy und Flo gruseln sich vor gar nix!“ von Maria Kling gewann die Schülerin der Karl-Foerster-Schule den Regionalentscheid des Vorlesewettbewerbs.

Marla Schmid ist Schülerin an der Katholischen Marienschule. © Andreas Klaer

Als zweite Gewinnerin wird Marla Schmid am 6. April Potsdam beim Bezirksentscheid in Wittstock/Dosse vertreten. Marla Schmid, Schülerin an der Katholischen Marienschule, überzeugte die Jury mit einem Auszug aus „Als die Welt uns gehörte“ der Autorin Liz Kessler.

Marikka Pfeiffer, Potsdamer Kinderbuchautorin, lobte die Auswahl der teilnehmenden Sechstklässler. „Es gab sehr unterschiedliche Bücher, verschiedene Genres und teils anspruchsvolle Texte“, so Pfeiffer, die Teil der Jury war.

Anders als in den Vorjahren wurden in Potsdam zwei Siegerinnen gekürt. Erstmals beteiligen sich so viele Schulen, dass der Entscheid auf der Stadtebene zweigeteilt wurde. Die Hälfte der Schüler trat in der Stadt- und Landesbibliothek an, die andere Hälfte in der Buchhandlung „Wist – Der Literaturladen“. Zwei getrennte Jurys kürten jeweils eine Siegerin.

„Das zeigt, dass Leseförderung wieder einen höheren Stellenwert in der Stadt gewinnt“, sagte Ronald Gohr, der den Wettbewerb seit vielen Jahren in der Bibliothek organisiert. Zudem wachse die Stadt und damit auch die Zahl der Schulen, auch das sieht er als Grund für die Zunahme.

Auch bundesweit war die Beteiligung am Vorlesewettbewerb, den der Börsenverein des Deutschen Buchhandels ausrichtet, hoch. Es beteiligten sind 6900 Schulen, insgesamt lasen mehr als 500.000 Schülerinnen und Schüler.

Transparenzhinweis: Die Autorin des Textes ist Teil der Jury des Vorlesewettbewerbs.