Wiederaufbau der Stammbahn Planung geht voran - langsam

Die Idee ist nicht neu, sie wird schon lange diskutiert, die Beteiligten sind sich einig, was sie wollen, und trotzdem geht es nicht sichtbar voran. Vor einem Jahr haben die Länder Berlin und Brandenburg eine 26 Millionen Euro schwere Finanzierungsvereinbarung für die Vorplanung der Stammbahn unterzeichnet. Parallel zur Vorplanung sollte eine überschlägige Nutzen-Kosten-Bewertung durchgeführt werden, um die Wirtschaftlichkeit der Zielvarianten zu prüfen, wie seinerzeit der Verkehrsverbund Berlin Brandenburg (VBB) verkündete.

Doch bisher ist nicht allzu viel passiert. Wie die Deutsche Bahn auf PNN-Anfrage mitteilte, befinde man sich in der Vergabe zur Bindung eines Ingenieurbüros. „Mit den Anrainerkommunen findet ein fortlaufender Austausch statt“, so ein Sprecher. In der Vorplanung gehe es um die Erstellung des ersten Planungskonzepts, die Abstimmung mit allen beteiligten Fachplanern, sowie die Grundlagenanalyse und Vorverhandlung über die Genehmigungsfähigkeit. „Erst nach Abschluss dieser Phase können weitere Aussagen getroffen werden.“

Ungeklärt ist deshalb auch noch, wie die neue Strecke an die bestehenden angeschlossen werden soll. Wie berichtet soll die neue durchgängig zweigleisige Strecke östlich des Bahnhofs Griebnitzsee eine „leistungsfähige, niveaufreie Einbindung“ erhalten – also Über- oder Unterführungen. Das dürfte nicht ohne größere Bauarbeiten möglich sein, die sich auf den Betrieb der bestehenden Strecke auswirken.

Dass die Planungsphase dauern wird, war allerdings schon im vergangenen Jahr klar. Bis 2026 nämlich. Dazu gehören Dutzende Gutachten, Analysen der Umgebung und Untersuchungen von bestehenden Bauwerken. An die Vorplanung schließe sich die Entwurfsplanung und die Genehmigungsplanung an, mit der das Planfeststellungsverfahren für das Projekt vorbereitet wird.

Erste Eisenbahnstrecke Preußens

Die Stammbahn heißt so, weil sie 1838 als erste Eisenbahnstrecke Preußens zwischen Berlin und Potsdam gebaut und eröffnet wurde. 1845 wurde die Strecke bis Magdeburg ausgebaut. Genutzt wurde sie von Fernzügen. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde sie so elektrifiziert, dass sie auch von der S-Bahn genutzt werden konnte. 1945 wurde sie durch die Sprengung der Brücke über den Teltowkanal unterbrochen.

Die Strecke ist eine der letzten freien Schienenachsen, die eine zusätzliche Direktverbindung zwischen Berlin und Brandenburg ermöglicht. Sie werde auch überregional eine dringend erforderliche Kapazitätserhöhung des Schienennetzes sowie stabilere Verkehre und Verkehrsmehrungen schaffen, hieß es.

Derzeit läuft der Verkehr von Potsdam nach Berlin über die Stadtbahn. Diese ist allerdings an der Kapazitätsgrenze und es kommt häufig zu Verspätungen. Zusätzliche Züge können dort nicht mehr fahren. Unter dem Namen i2030 haben sich Berlin, Brandenburg und die Deutsche Bahn 2017 darauf verständigt, den Ausbau neuer Schienenverbindungen zwischen den Ländern gemeinsam voranzutreiben.