„Wir pokern hier nicht“ Debatte um Parkeintritt sorgt für Streit in der Potsdamer Rathauskooperation

Die Debatte über ein Ende der Millionenzahlung der Stadt Potsdam an die Schlösserstiftung und den drohenden Parkeintritt entzweit die Rathauskooperation. Mit deutlichen Worten reagierten mehrere Vertreter der Sozial.DieLinke-Fraktion auf die Worte der sozialdemokratischen Rathauskooperations-Kollegen Grit Schkölziger und Thomas Bachmann, die vom „kurzsichtigen Politpoker“ und „Engstirnigkeit einiger weniger“ gesprochen hatten, die einen freien Parkeintritt verspielen würden.

Die Linke-Stadtverordnete Isabelle Vandre reagierte: „Wir pokern hier nicht um Parkeintritt, sondern versuchen im Sinne der Potsdamer:innen zu agieren.“ Auch Vandres Partei- und Fraktionskollege Sascha Krämer kritisierte die Wortwahl. Die Linke-Fraktion lehnt sowohl die Millionenzahlung an die Stiftung als auch einen Parkeintritt ab.

Der Babelsberger Michél Berlin von der Linke-Fraktion griff derweil die Schlösserstiftung an, sah in der Verknüpfung der Forderung nach millionenteurer Förderung durch die Stadt mit einem möglichen Parkeintritt gar „erpresserische Manier“. Zuvor hatten SPD-Vertreter kritisiert, dass eine Mehrheit im Stadtparlament die Entscheidung zur Millionenzahlung an die Stiftung aus dem städtischen Etat zunächst vertagt hatte.

Zur Startseite