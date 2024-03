Zur Bewältigung des Wachstums der Stadt und gegen die Wohnungsnot in Potsdam werden in den kommenden Jahren mehr als 12.700 Wohnungen geplant, einige Hundert davon sollen bereits in diesem Jahr fertig sein. Mehr als die Hälfte der vorgesehenen Wohnungen dürfte aber erst 2030 und später fertig werden. Das zeigt eine Aufstellung des Baudezernats auf Anfrage des CDU-Stadtverordneten Clemens Viehrig (CDU).