Wochenendtipps für Potsdam Europas Sicherheitspolitik, romantisches Ballett und Malocher

Auf der einen Seite wurden Filme gedreht, auf der anderen Lokomotiven gebaut. Die Ufa-Traumfabrik und das Lokomotivwerk Orenstein & Koppel, das industrielle Herz Babelsbergs, lagen nur ein paar Straßenzüge auseinander, und doch lagen Welten dazwischen. Um dieses reiche Spannungsfeld lokaler Geschichte geht es am Freitag in der Veranstaltungsreihe „Museumsfenster – Dein Blick auf Potsdam“ im Potsdam Museum, dieses Mal mit Babelsberg-Experten. „Von Spinnern, Träumern und Malochern“, Beginn um 18 Uhr, wie immer in lockerer Atmosphäre in der Medienlounge.