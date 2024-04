Zieht Ikea bei Karstadt in Potsdam ein? Neue Zukunftspläne für Galeria-Häuser

Das schwedische Möbelhaus Ikea ist laut verschiedener Medienberichte an Flächen der Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof interessiert. Dabei geht es um einzelne Etagen und komplette Kaufhäuser. Ob Ikea auch Interesse am Karstadt-Stadtpalais in Potsdam hat, wollte der Möbelriese weder dementieren noch bestätigen.