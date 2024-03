Zwischen Querdenken, Putin und Wagenknecht „Nachdenkseiten“ treffen sich in der Potsdamer Waldstadt

Das Finanzsystem ist anfällig für Krisen. Big Data ist die neue, wichtige Ressource für Konzerne und Staaten. So weit, so richtig. Doch Ulrich Gausmann, der Referent an diesem Abend, geht weiter: Von einer „gezielten, weltweiten Gefangenschaft“ ist die Rede. Doch es gibt Hoffnung laut Gausmann: Die „Oppositionsbewegung” organisiere sich weltweit und sei dabei „schon weit über die Anfänge hinaus“, sagt er.