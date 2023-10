Zwölf Euro Eintritt Potsdams Garnisonkirchturm soll im April fertigwerden – Haube bis Herbst 2025

Ende Oktober soll die Haube des wiederaufgebauten Garnisonkirchturmes ausgeschrieben werden. Das sagte der scheidende Kommunikationsvorstand der Stiftung Garnisonkirche, Wieland Eschenburg, am Donnerstag vor der Presse. Die Stiftung rechnet mit eineinhalb Jahren Bauzeit. Im Januar soll eine Firma beauftragt werden. Zu den Kosten wollte er keine Angaben machen, aber die Stiftung könne den Bau mit Blick auf die Finanzierung „verantwortungsvoll ausschreiben“.

Die Haube ist 30 Meter hoch. Die Besucherplattform befindet sich in 57 Metern Höhe, die Haube mitsamt Wetterfahne wird oben aufgebracht. Das Konstrukt soll voraussichtlich größtenteils am Boden neben dem Turm montiert und anschließend auf den Turm aufgesetzt werden. Im Herbst 2025 soll die Haube fertiggestellt sein. Bis dahin soll die provisorische Nagelkreuzkapelle an der Baustelle noch stehen bleiben.

Abnahme nach der Fertigstellung im April 2024

Für Publikum geöffnet werden soll der Turm jedoch schon deutlich früher. Im April 2024 sollen die Bauarbeiten so weit abgeschlossen sein, dass die Abnahme erfolgen kann. Dann könne auch das Eröffnungsdatum festgelegt werden, so Eschenburg.

30 Meter hoch ist die Haube, die auf den Garnisonkirchturm noch aufgesetzt wird

Zwölf Euro soll dann das Kombiticket für die Ausstellung und den Besuch der Aussichtsplattform für einen Erwachsenen kosten. Für Personengruppen wie Schüler sind Ermäßigungen geplant. In früheren Kalkulationen hatte die Stiftung zunächst mit Eintrittspreisen um fünf Euro gerechnet. „Aber nach der Corona-Pandemie mussten wir hier noch einmal nachjustieren“, sagte Stiftungssprecherin Beatrix Fricke auf Nachfrage. Zudem müsse man bedenken, dass der Betrieb nicht subventioniert werde.

Wieland Eschenburg, Kommunikationsvorstand der Stiftung Garnisonkirche. © Andreas Klaer

Die Eintrittsgelder sollen ein wichtiger Baustein für die Finanzierung des laufenden Betriebs darstellen. „Mit einem minimalen Personalaufwand geht die Kalkulation derzeit auf“, versicherte Eschenburg. Kritiker hatten bemängelt, die dauerhafte Bewirtschaftung sei nicht gewährleistet.

80.000 Besucher pro Jahr sollen nach Kalkulation der Stiftung die Garnisonkirche besichtigen

Man erwarte zunächst 80.000 Besucher pro Jahr, rechnete Eschenburg vor. Zum Vergleich: Vor der Pandemie besuchten rund 300.000 Personen jährlich das Schloss Sanssouci, im Museum Barberini waren 300.000 bis 500.000 und in der Biosphäre 130.000 bis 170.000.

An dem Turm wird seit Oktober 2017 gebaut, zunächst war mit einer Fertigstellung im Jahr 2020 gerechnet worden. Mehr als die Hälfte der Baukosten in Höhe von über 40 Millionen Euro werden vom Bund finanziert. Die 1730 bis 1735 errichtete Garnisonkirche galt als eines der Hauptwerke des preußischen Barock.

Er hoffe, dass viele Besucher bei der Besichtigung des Turmes auch für das Projekt spenden werden, sagte Eschenburg. Denn noch immer seien erst 5000 von insgesamt 16.000 Spendenziegeln gestiftet. Auch für Schmuckelemente und die großen Uhren fehlten noch Spenden. Verzierungen wie Säulen sollen als letzter Schritt des Wiederaufbaus nach dem Aufsetzen der Haube folgen.

„Richte unsere Füße auf den Weg des Friedens“ steht auf Englisch, Französisch, Polnisch, Russisch und Deutsch auf dem Sockel der Garnisonkirche. © Andreas Klaer

Friedensbotschaft in fünf Sprachen auf dem Sockel

Am Donnerstag fertiggestellt wurde die Inschrift im Sockel des Kirchturms. „Richte unsere Füße auf den Weg des Friedens“, ist dort auf Deutsch, Englisch, Französisch, Polnisch und Russisch zu lesen. Ein Steinmetz aus Dresden schloss die Arbeiten an den maschinell vorgefrästen Buchstaben des Bibelwortes aus dem Markus-Evangelium im Sandstein an den unteren Rändern der Fassade ab.

Der Originalbau der Garnisonkirche trug keine Schrift im Sockel, diese wurde nun für den Wiederaufbau in die 44 Sockelsteine eingefügt. Es handle sich um eine Botschaft des Friedens und der Versöhnung, „in Stein gemeißelt für die Ewigkeit“, sagte Eschenburg. „Die Frage, was machen wir hier eigentlich, bekommt mit dieser Inschrift eine klare Antwort.“