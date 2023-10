Landgericht Potsdam Neuer Präsident Holger Matthiessen tritt sein Amt an

Der neue Präsident des Potsdamer Landgerichts, Holger Matthiessen, wird am heutigen Freitag offiziell in sein Amt eingeführt. Für den 1964 in Schleswig-Holstein geborenen Juristen ist es eine Rückkehr in den Dienst des Landes Brandenburg. Von 1994 bis 2019 war er mit mehrjähriger Unterbrechung in Brandenburg tätig.

So war er unter anderem Richter am Landgericht Potsdam, am Landgericht Frankfurt (Oder) und am brandenburgischen Oberlandesgericht. Er arbeitete mehrfach im Justizministerium. Seit August 2019 war er Präsident des Berliner Landgerichts. Matthiessen folgt in Potsdam auf Ramona Pisal, die in den Ruhestand verabschiedet wurde.