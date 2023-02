Nach längerer Unterbrechung Potsdamer Gesundheitsamt bietet wieder HIV-Tests an

Das Potsdamer Gesundheitsamt bietet ab sofort wieder Beratungen und Tests zu HIV und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten an. Die Stelle für HIV-Tests war seit April 2022 unbesetzt. Auch Sexarbeiter:innen können sich wieder beraten lassen.

Beratungen und Tests finden am Dienstag von acht bis zwölf Uhr sowie von 13 bis 17 Uhr statt, außerdem am Donnerstag von acht bis zwölf Uhr. Vorerst findet keine offene Beratung statt. Daher wird um Anmeldung gebeten, entweder telefonisch unter 0331 289 2377 oder per Mail an avd_beratung@rathaus.potsdam.de.

Zur Startseite