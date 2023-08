Nikolaikirche Potsdam Schau zum Unabhängigkeitstag der Ukraine

„Where Birds Will Sing“. Unter diesem Titel eröffnet am Donnerstag um 17 Uhr eine Gemäldeausstellung der ukrainischen Künstlerin Natalia Chernoguz in der Nikolaikirche in Potsdam. Am Donnerstag, dem 24. August, ist der Unabhängigkeitstag der Ukraine. Hinter dem Titel steht die Hoffnung, dass in der Ukraine eines Tages wieder Frieden herrscht.

„Vögel werden dort fliegen. Keine Bomben. Lieder werden dort gesungen werden. Raketen werden still sein. Bücher werden dort gelesen werden. Dort werden die schrecklichen Nachrichten vergessen werden“, heißt es zur Ausstellung Chernoguz’ gemeinsam mit der Ukrainischen Gemeinschaft in Potsdam. Die Ausstellung geht bis zum 9. September.