Nikolaikantor auf Konzertreise in der Ukraine „Die Menschen sind wirklich dankbar, auch für die Musik als Ablenkung“

„Es wäre uns eine große Freude und Ehre, Kirchenmusikdirektor Björn O. Wiede zu einer Konzertreise rund um den Unabhängigkeitstag am 24. August in die westliche Ukraine einladen zu dürfen.“ So schrieb, auf Englisch, die Volyn-Philharmonie aus Lutsk im Juli an den Potsdamer Oberbürgermeister. Der Potsdamer Kirchenmusiker und Nikolaikantor Wiede nahm diese hochoffizielle Einladung sehr gerne an. Vom 22. bis 30. August besuchte er die Ukraine und spielte vier Orgelkonzerte, in Czernowitz, Lwiw (Lemberg), Lutsk und Rivne.