Atmen als Luxus Wie die Ukrainerin Mariia Mytrofanova Potsdam sieht

Wenn Mariia Mytrofanova an das Jahr 2022 und an Potsdam zurückdenkt, ist da vor allem ein Wort: Märchen. Die Parks. Die Seen. Die Stille. Das Atelier in einem Refraktor, dessen runde Form die Energie zirkulieren ließ. Die Tatsache, dass hier niemand etwas von ihr erwartete - außer allem, was sich unter dem weiten Oberbegriff Forschung zusammenfassen lässt. Lesen. Nachfragen. Nachdenken. Zur Ruhe kommen.

Mariia Mytrofanova ist Künstlerin. Sie war von September bis Ende November Stipendiatin am Potsdam Institut für Klimafolgenforschung (PIK). Die Idylle am Telegrafenberg ereilte Mariia Mytrofanova zu einem Zeitpunkt, als sie Märchen am wenigsten erwartete. Sie hatte ihr Studium in Krakau abgeschlossen, Koffer gepackt, wusste aber nicht wohin. Nach Hause war keine Option. Zuhause, das ist Odessa. Dort wurde sie 1999 geboren, schloss ein Studium an der Kunsthochschule ab. Von dort ging sie 2018 nach Polen, um weiter zu studieren. In dem Sommer, als Mariia Mytrofanova vor der Entscheidung steht, wieder zurückzukehren, wird Odessa von russischen Raketen beschossen.

Mit der Performance „?“ trat Mariia Mytrofanova dreißig Tage lang in Krakau auf, nachdem Russland die Ukraine am 24. Februar 2022 angegriffen hatte. © Nik Ponomarenko

Da hört Mariia Mytrofanova von der Ausschreibung in Potsdam. Das Residenzprogramm, eine Kooperation des DAAD mit dem Fachbereich Kultur und Museum der Landeshauptstadt Potsdam und dem PIK, gibt es seit 2011. 2022 war es angesichts des russischen Angriffskrieges erstmals ausdrücklich nur an Künstler:innen aus der Ukraine gerichtet. Mariia Mytrofanova bewirbt sich, wird angenommen. So landet sie in dieser Stadt, deren Ruhe auf sie geradezu surreal wirkt.

„Potsdam war von dieser Realität völlig losgelöst“

In Krakau hatte es sehr viele Flüchtlinge aus der Ukraine gegeben, Mariia Mytrofanova engagierte sich stark für sie. Ihre Wohnung war zum Anlaufpunkt für Freunde und Familie geworden, die Zuflucht suchten. Auch in Potsdam entstanden zu der Zeit solidarische Netzwerke, die die Unterstützung für die Ukraine bündelten. Dennoch kein Vergleich mit Krakau. „Potsdam war von dieser Realität völlig losgelöst“, sagt Mariia Mytrofanova.

Mariia Mytrofanovas Mutter und Großmutter blieben in der Ukraine. Sie waren zeitweise auf dem Land; inzwischen sind sie zurückgekehrt nach Odessa. In die Stadt, die seit einem Drohnenangriff Mitte Dezember mit massiven Stromausfällen zu kämpfen hat. „Es ist völlig willkürlich“, sagt Mariia Mytrofanova. Unmöglich zu wissen, wann es Strom gibt. Aber immerhin kann sie regelmäßig mit ihrer Familie telefonieren. „Ein Luxus“, sagt sie. Wie der, atmen zu können. Überhaupt noch da zu sein in Zeiten des Krieges.

„How to darn a hole“ heißt der Fotozyklus von Mariia Mytrofanova, an dem sie auch in Potsdam arbeitete. Es ist der künstlerische Versuch, Löcher in der Erinnerung zu stopfen. © Mariia Mytrofanova

Zu akzeptieren, dass die Familie zurückging in eine Stadt, die von Raketenangriffen bedroht wird, war eine der großen Herausforderungen im Jahr 2022, sagt Mariia Mytrofanova. Dass jemand, den man am liebsten in einer sicheren Schublade verschließen und erst wieder rauslassen will, wenn alle Gefahr vorbei ist, sich freiwillig in Gefahr begibt: „A big lesson to learn“. Mutter und Großmutter taten es aus Heimweh. Die Mutter hat sie immerhin einmal kurz gesehen in den letzten Monaten. Die Großmutter seit über einem Jahr nicht.

Wie stopft man ein Loch in der Erinnerung?

In Potsdam sprach Mariia Mytrofanova mit Hans Joachim Schellnhuber, Dieter Gerten, Mechthild Becker, Christoph Müller, Christopher Reyer - Koryphäen der Klimaforschung. Was sie aus Potsdam mitnehmen wird: Den Gedanken, dass der Klimawandel unabdingbar zu mehr kriegerischen Konflikten und Migrationen im großen Umfang führen wird, dass das „etwas ist, worauf wir uns vorbereiten müssen.“

In „How to darn a hole“ sorgt Mariia Mytrofanova mit Stopfgarn dafür, dass Erinnerungen an die Ukraine, die im Moment in große Ferne gerückt sind, haptisch hervortreten - und gleichzeitig verschwinden. © Mariia Mytrofanova

Eigentlich will ich mich nur mit meiner Familie an einen Tisch setzen, mit ihnen kochen, mit ihnen essen, sie in den Arm nehmen. Mariia Mytrofanova

Der Klimawandel ist ein Thema, das sie lange schon beschäftigt. Als Künstlerin kommt für sie Nachhaltigkeit zuerst. Sie arbeitet mit ökologischen, wiederverwendbaren Materialien, „Materialien, die keinen extra Schaden für unseren Planeten produzieren“, so steht es auf der Webseite. Mit Film, Fotografie, Performance. In Potsdam arbeitete sie an „How to darn a hole“. „Wie man ein Loch stopft“: Der Titel kommentiert künstlerische Methode und seelische Verfassung der Künstlerin. Die Serie zeigt Privatfotos, deren Kernmotive sie mit Stopfgarn bestickt hat. Ein schlafendes Baby auf dem nackten Bauch seines Vaters. Eine Silhouette im sommerlichen Garten. Der alltägliche Frieden vergangener Tage.

„Ich muss produktiv sein“

Die Motive fühlen sich für Mariia Mytrofanova so weit weg an, dass sie das Bedürfnis hatte, sie „zurück in die Realität zu holen“. Die Stickereien sieht sie wie eine „Schicht, um die Erinnerungen der Vergangenheit zu schützen“. Rein haptisch stimmt das, die Konturen der Menschen auf den Bildern stechen deutlich hervor. Gleichzeitig aber verschwinden die Menschen darauf hinter dem Garn, werden undeutlich, wirken fast wie ausradiert. Wie die Leerstellen, zu denen sie würden, würde man sie eines Tages vergessen.

„Ich bin ein Workaholic“, sagt Mariia Mytrofanova. „Ich muss produktiv sein.“ Bei aller Freude über die Märchenhaftigkeit Potsdams also: Bloß nicht zu viel Stille, nicht zu viel nachdenken. Und bloß keine zu langfristigen Pläne schmieden. 2023 wohnt sie in Berlin, sie hat eine Wohnung in Schöneberg gefunden. Wie lange sie bleibt, weiß sie noch nicht. „Eigentlich will ich mich nur mit meiner Familie an einen Tisch setzen, mit ihnen kochen, mit ihnen essen, sie in den Arm nehmen.“ Viel ist es nicht, was Mariia Mytrofanova von 2023 erwartet. Für Mariia Mytrofanova ist es alles.

