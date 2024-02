Ausbeutung unterm Hakenkreuz Gedenkstätte Lindenstraße nimmt NS-Zwangsarbeit in Potsdam in den Blick

Als der Belgier Jean-Alfred Laurens aus Brüssel nach Potsdam kommt, ist er 43 Jahre alt. Er ist Vater von zwei Kindern, hat sich bei den Arado-Flugzeugwerken um eine Stelle beworben. Es ist das Jahr 1940. Er arbeitet bei Arado als Maler. 1942 ein Heimaturlaub, danach kehrt Laurens nach Babelsberg zurück. Diesmal zur Ufa. 1943 wird er zum ersten Mal verhaftet, er sitzt drei Monate in der Lindenstraße ein. 1944 kommt er erneut in Haft, er soll mit Lebensmitteln gedealt haben, später ist von Diebstahl die Rede. Diesmal folgen sechs Monate Haft in Berlin-Tegel.

Es ist nicht bekannt, was danach aus Jean-Alfred Laurens wurde. Seine Biografie ist eine von zwei Zwangsarbeitern, die in der Dauerausstellung der Gedenkstätte Lindenstraße erzählt werden. Ein Foto von ihm gibt es nicht. Zwangsarbeiter gab es zwischen 1933 und 1945 überall in Deutschland, insgesamt 8,4 Millionen Menschen aus ganz Europa. Doch ihre Geschichten sind wenig bekannt. Auch Johannes Leicht, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Gedenkstätte Lindenstraße, nennt das Thema Zwangsarbeit am Haus eine „eklatante Leerstelle.“

„Disziplinieren durch Strafen“

Das soll sich 2024 ändern. Mit einer Sonderausstellung von Mitte September 2024 bis Mai 2025 will die Gedenkstätte dem Thema eine Sonderausstellung widmen. „Disziplinieren durch Strafen“ lautet der Arbeitstitel der Schau, die konkret von Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern berichten soll, die zwischen 1940 und 1945 als NS-Justizgefangene in Brandenburg in Haft waren. Anzeigen, Anklagen und Gerichtsprozesse wurden damals in der Lindenstraße verhandelt: seit 1910 Amtsgericht, von 1933 bis 1945 auch NS-Gerichtsgefängnis für politisch und „rassisch“ Verfolgte.

Etwa 300 Frauen und Männer aus mindestens 23 Nationen waren Johannes Leicht zufolge während des Zweiten Weltkrieges in der Lindenstraße inhaftiert. „NS-Zwangsarbeit war damals überall sichtbar“, sagt Leicht. Nie waren es mehr als 1944, im Jahr vor Kriegsende: Die Zahl zwangsverpflichteter Arbeiterinnen und Arbeiter erreichte damals mit 18.000, was Leicht einen „traurigen Höhepunkt“ nennt. Diese Menschen kamen nicht nur bei Arado oder bei der Ufa zum Einsatz, sondern waren auch in öffentlichen Gasthöfen untergebracht, betont Leicht. Umso erstaunlicher, wie wenig über sie gesprochen wurde - und noch heute wird.

Rekord in der Gedenkstätte Knapp 20.000 Gäste hatte das Haus 2023 laut Leiterin Maria Schultz, davon 7100 Schüler: mehr als je zuvor. Es kamen 30 Prozent mehr Erwachsene und 44 Prozent mehr Schüler als 2022. Für Schüler bietet die Gedenkstätte neu multimediale Spurensuchen mit der App Actionbound inklusive Endgeräte an. In Planung sind zudem ein Guide in Deutscher Gebärdensprache und ein Fahrstuhl. www.gedenkstaette-lindenstrasse.de © dpa/Soeren Stache

Aus über 20 europäischen Ländern wurden Menschen nach Deutschland gebracht, aus Spanien und Italien über Griechenland bis Norwegen. Sie sollten den kriegsbedingten Arbeitskräftemangel in Deutschland ausgleichen, die Deutschen bedienten sich dabei in den besetzten Gebieten. „In über 70 Lagern waren sie im ganzen Stadtgebiet verteilt“, sagt Leicht.

„Viele überlebten das nicht“

„Manche Lager hatten Kapazitäten für über 1000 Menschen, in der Brandenburger Straße gab es auch einen kleinen Gasthof.“ Vor allem im Westeuropa versuchte man Arbeitskräfte durch Propaganda zu ködern. „Für Europa arbeiten. Sauckel mobilisiert die Reserven“, steht auf einer NS-Zeitschrift im Besitz der Gedenkstätte. Daneben das Foto eines zuversichtlich blickenden Arbeiters. Fritz Sauckel war NS-Generalbevollmächtigter für Arbeitseinsatz. Die Wirklichkeit war geprägt von Ausbeutung, Zwang, politischer Verfolgung und harter Bestrafung. Sauckel wurde 1946 als Hauptkriegsverbrecher hingerichtet.

Oft wurden Zwangsarbeiter wie der Belgier Jean-Alfred Laurens schon wegen kleiner Vergehen mit harten Strafen verurteilt. Das Ziel: Abschreckung. Andere ausländische Arbeitskräfte sollten so gewarnt werden. Dem Gericht in der Lindenstraße kam dabei eine fatale Rolle zu: „Es war Eingangstor und Drehscheibe in der NS-Strafverfolgung“, sagt Leicht. „Viele überlebten das nicht.“

Gerade vor dem Hintergrund des nationalsozialistischen Unrechtsstaats kommt dem zweiten Jahresthema 2024 an der Gedenkstätte Lindenstraße eine besondere Bedeutung zu: Von Mai 2024 bis Mitte August ist eine von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur konzipierte Plakat-Ausstellung zu der Entstehung des Grundgesetzes 1949 zu sehen. Anlass ist der 75. Jahrestag der doppelten Staatsgründung von BRD und DDR. Vor allem in den Blick gerückt werden soll der Widerstand ostdeutscher Demokratinnen und Demokraten gegen die Errichtung des DDR-Staates.

Einige der Widerständigen wurden vom sowjetischen Geheimdienst in der Lindenstraße inhaftiert und zu hohen Haftstrafen, manche sogar zu Todesstrafen verurteilt. Das System änderte sich nach 1945, aber die Lindenstraße blieb Ort brutaler Unterdrückung: 1945 bis 1952 war es zentrales Gefängnis des sowjetischen Geheimdiensts für das Land Brandenburg und Verhandlungsort sowjetischer Militärtribunale.