Berliner Theatertreffen Gisèle Vienne zu Gast in Potsdam

Am 2. Mai eröffnet das Berliner Theatertreffen im Haus der Berliner Festspiele - in diesem Jahr zum zweiten Mal mit einem Standbein in Potsdam. Gisèle Viennes Produktion „Extra Life“, ein choreografisches Stück um zwei Geschwister, wird am 7. und 8. Mai im Hans Otto Theater gezeigt. Mit dabei ist unter anderem die französische Schauspielerin Adèle Haenel. Das Festival zeigt die zehn bemerkenswertesten Inszenierungen aus dem deutschsprachigen Raum.

Mit Potsdam ist das Berliner Festival bereits seit 2021 verbunden, damals wurde „Chinchilla Arschloch, waswas“ in Potsdam gezeigt. Als Grund für den Ausfallschritt nach Potsdam gibt das Festival in diesem Jahr dispositionelle Gründe und „spezielle technische Anforderungen“ von Gisèle Vienne an.