Blick zurück auf Licht und Schatten Potsdams Kulturjahr 2023

Rituale, so heißt es, helfen in unruhigen Zeiten, den Boden unter den Füßen nicht zu verlieren. Greifen wir also zurück auf ein feuilletonistisches Jahresendritual, das hier in dieser Form zuletzt 2019 (präpandemisch) gepflegt wurde: ein Rückblick als Ritt durch die verschiedenen Sparten. Was gelang? Was nicht? Was überraschte?