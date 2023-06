Das Minsk macht Musik Neue Veranstaltungsreihe in Potsdam

An jeweils einem Donnerstag im Monat sind das Minsk und die dortige Bar abends künftig länger geöffnet. Es soll dann Gelegenheit geben, in der Ausstellung mit Vermittler:innen ins Gespräch zu kommen und im Café Hedwig und auf den Terrassen des Hauses bei Musik zu verweilen, teilte das Kunsthaus am Brauhausberg mit. Den Auftakt machen die DJs Max Harder und Mama Lior am Donnerstag (8.6.) von 19 bis 21 Uhr, ab 21 Uhr spielt der Musiker und Künstler Robert Lippok live. Das Musikprogramm wird von Lippok kuratiert.

Ebenfalls am Donnerstag findet die erste Veranstaltung aus dem Begleitprogramm der aktuellen Ausstellung „Werk statt Sammlung“ statt. Unter dem Titel „Nachfahren“ sprechen Aron Boks, Hermann Heisig und Henrike Naumann über ihre Vorfahren, die in der DDR zu den bekanntesten Künstlern gehörten: Karl Heinz Jakob, Willi Sitte und Bernhard Heisig. Beginn ist um 18 Uhr, es moderiert Aljoscha Begrich. (les)