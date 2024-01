Defa im Filmmuseum Potsdam Erinnerung an Gitta Nickel und Christian Lehmann

Mehr als sechzig Regisseurinnen arbeiteten bei der Defa, aber nur die wenigsten wurden so bekannt, dass sie es heute noch sind. Gitta Nickel gilt als die Produktivste unter ihnen: Sie schuf rund 80 Kino- und Fernsehfilme. Am 18. Dezember ist die Regisseurin, die zuletzt in Werder (Havel) lebte, verstorben.

Auf mehr als 200 Filme brachte es Christian Lehmann, der bereits am 4. November 2023 in Berlin verstarb. Er arbeitete mit Volker Koepp, Winfried Junge und Jürgen Böttcher und gilt als einer der prägendsten Kameramänner der Defa. Bekannt machte ihn seine ruhige, sich auf das Beobachtete einlassende Bildführung, wovon Koepps „Am Fluss“ (1978) und „Wieder in Wittstock“ (1976) oder Böttchers „Im Pergamonmuseum“ (1962) zeugen.

Alle drei Filme sind ab sofort im Kino2online, dem digitalen Saal des Filmmuseums Potsdam, zu sehen. Dort läuft auch der Kurzfilm „Sie“ (1970), der als bekanntester Film von Gitta Nickel gilt. Sie porträtiert darin Arbeiterinnen des Textilkombinats „Treffmodelle“. Verortet im DDR-Kontext geht es um ein zeitloses Thema: die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.