Deutscher Fernsehpreis Nina Gummich aus Potsdam für ihre Rolle in „Alice“ nominiert

Die Potsdamer Schauspielerin Nina Gummich ist für ihre Rolle als Alice Schwarzer für den Deutschen Fernsehpreis nominiert worden. In dem TV-Zweiteiler „Alice“ (2022) spielt sie die Titelrolle. Das Biopic in der Regie von Nicole Weegmann folgt der Frauenrechtlerin und Journalistin Alice Schwarzer in jungen Jahren: In den 1960ern geht sie als Au-Pair nach Paris, wird dort mit den lebensgefährlichen Konsequenzen der Abtreibungsgesetze konfrontiert und initiiert eine Kampagne von 374 Frauen, die abgetrieben haben.

Nina Gummich, geboren 1991 in Leipzig, war von 2015 bis 2018 am Hans Otto Theater engagiert und arbeitet seitdem als freie Schauspielerin für Film und Fernsehen. Die Fernsehpreisverleihung findet am 27. und 28. September 2023 in Köln statt. (les)