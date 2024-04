Eisensteins Erbe Wie der Sowjetavantgardist virtuell weiterlebt

Als Sergei Eisenstein 1948 stirbt, ist der sowjetische Geheimdienst nicht weit. Am 11. Februar morgens um zwei Uhr ist der Regisseur tot, wenige Stunden später wird die Wohnung abgesperrt, Filmen und Fotos sind verboten. Wo trotzdem Aufnahmen entstehen, werden sie konfisziert. Dass es Eisensteins Ehefrau Pera Atasheva, einer Dokumentarfilmerin, dennoch gelingt, Wohnung und Totenbett zu filmen, bezeichnet Tatiana Brandrup als Glücksfall. So konnte sie die Wohnung in den vergangenen vier Jahren wieder aufbauen. Virtuell.