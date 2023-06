„Erinnerung ist Interpretation“ Fotografin Katja Gragert untersucht das Verschwinden

Die Frau, die 2023 den Brandenburgischen Kunstpreis in der Kategorie Fotografie erhält, rüttelt an den Grundfesten ihrer Kunstform. Katja Gragert übt das Verschwinden. „Am liebsten würde ich eigentlich gar nichts zeigen“, sagt sie. Einige Fotografien der Potsdamerin kommen dem sehr nahe. Nebel durchzieht ihre Bildwelt als ständiger Begleiter. Er löst den Horizont auf, blendet Kontexte aus. Auf manchen Fotos sorgen nur ein paar in den Rahmen hängende Zweige dafür, dass der Blick irgendwo Halt findet. Die Auflösung, das Nichts lauert überall.