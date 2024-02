Fair Film Awards „Soko Potsdam“ gewinnt

Die Krimiserie „Soko Potsdam“ ist in der Kategorie „Serie“ mit dem Fair Film Award 2024 ausgezeichnet worden – zum bereits dritten Mal. Seit 2018 wird die Fernsehreihe von der in Köln ansässigen Firma Bantry Bay Productions für das ZDF produziert. Die Fair Film Awards setzen sich für faire Arbeits- und Produktionsbedingungen in der Filmindustrie ein und werden seit 2011 jährlich vergeben. 2024 wurde der Preis zum ersten Mal von der Initiative Fair Film verliehen, einem Verbund von über 30 Berufsverbänden, Institutionen und Initiativen der deutschen Filmbranche. Sie vertritt derzeit über 9000 Film- und Medienschaffende.

Mehr zu Film aus Potsdam „Einer von Dresens Besten“ RBB-Filmchefin Cooky Ziesche geht mit „Hilde“

Die Fairness der Filmproduktionen sei durch die Bewertung der beteiligten Filmschaffenden vor und hinter der Kamera in acht Kategorien ermittelt worden, hieß es. Dazu zählen Aspekte wie Vertrag, Gagen und Entgelte, Arbeitszeiten und Arbeitsschutz, Arbeitsplatz und Arbeitssicherheit, aber auch Chancengerechtigkeit und Gleichbehandlung, Kommunikation und Arbeitsklima sowie Ökologie, Umwelt und Klima. Auch auf Diversität und den Umgang mit Drehorten und Motivgebern wird geachtet. Rund 2000 Filmschaffende haben an der Umfrage zum Fair Film Award 2024 teilgenommen.