Festival für Austausch „Pace“ im Potsdamer Waschhaus

Das am Waschhaus angesiedelte „Pace“-Festival geht in die zweite Runde. Wie der Veranstalter mitteilt, findet es am 22. Dezember von 15 bis 6 Uhr statt. Das diesjährige Motto: Eis. „Pace“ steht für „Potsdam Arts and Creativity Exchange“ und versteht sich als Festival für Kunst und Kultur, das die Vielfalt der Potsdamer Kulturlandschaft feiern will. Ziel sei es, „die reiche Kunst- und Kulturszene unserer Stadt zu vereinen, zu stärken und zu zelebrieren“.

Angekündigt sind mehr als 15 Kunstschaffende auf zwei Bühnen, Live-Konzerte, Performances und eine Partynacht. Eingeladen sind Potsdamer Newcomer (Nifty5, Dela Calle), aber auch Bands wie Cats & Breakkies, Lizki, Prismala oder Deutsch-Rap von Booz. Begleitet wird das Festival am 21. und 22. Dezember ab jeweils 15 Uhr von einem kostenlosen Kreativ- und Weihnachtsmarkt vor der Open-Air-Bühne sowie von einer Medienkunstausstellung in der Waschhaus-Arena. Unter dem Titel „Sub Zero” sind hier sieben raumgreifenden Installationen zum Thema „Eis“ zu sehen, kuratiert von den Medienkünstlern von Xenorama. (les)