Graffiti ist Kunst Potsdams Kulturausschuss spricht sich für Street Art aus

Ist Graffiti Kunst? Der Kulturausschuss der Potsdamer Stadtverordneten ist sich in neun Fällen von Potsdamer Street Art einig: Ja, sie sollen dauerhaft im Stadtgebiet gesichert und womöglich in den Walk of Modern Art einbezogen werden. Dafür sprachen sich am Donnerstag alle Fraktionen einmütig aus. Sie entsprachen somit einem Antrag der Fraktion Die Andere.