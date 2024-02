Heilende Brüche? Brandenburgs Ausstieg aus der DDR

Am 19. November 1990 versuchen Potsdamer Arbeiter mühsam, die ehemalige Grenzanlagen auf der Glienicker Brücke abzubauen: Beton und Metalleinlassungen sind so montiert, dass sie nur Zentimeter um Zentimeter mit Bohrmaschinen abgetragen werden können. Am Ende dauert der Abbau doppelt so lange wie geplant.