Hinter dem Dunklen das Helle Kunst am Ende der Welt

Bis zur Entdeckung Amerikas durch Kolumbus glaubte man, die Welt ende am Übergang vom Mittelmeer zum Atlantik. „Non plus ultra“ – „nicht noch weiter“ – markierte am Felsen von Gibraltar ein gigantisches Tor, das nicht gequert werden sollte. Nach heutiger populärer Lesart endet ein Qualitätsanspruch an dieser Stelle; die bestmögliche Version von etwas ist erreicht.