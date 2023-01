Jahresschau in der Arena Studierendenkunst im Waschhaus

Lehramtsstudierende des Faches Kunst an der Universität Potsdam stellen am heutigen Mittwoch, dem 18. Januar, erstmalig ihre Arbeiten in der Waschhaus-Arena in der Schiffbauergasse aus. In der Jahresschau mehrerer Semester unter dem Titel „Rundgang“ sind unter anderem Grafik, Malerei, Bildhauerei und Videokunst zu sehen.

Erstmals werden Werke zu sehen sein, die in der virtuellen Realität entstanden sind und mittels sogenannter Augmented Reality, also erweiterter Realität. Die Präsentation der Kunstwerke beginnt um 18 Uhr, ab 21 Uhr ist eine kleine Party geplant. Der Eintritt ist frei, eine vorherige Anmeldung unter Waschhaus.de aber notwendig.

