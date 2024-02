Kein Bär für „Hilde“ Die 74. Berlinale endet politisch, aber ohne Preis für Potsdam

Bei der Preisverleihung der 74. Berlinale am Samstagabend ist der Potsdamer Regisseur Andreas Dresen leer ausgegangen. Dresens Film „In Liebe, eure Hilde“ über die Widerstandskämpferin Hilde Coppi, basierend auf einem Drehbuch von Laila Stieler, war als einer von zwanzig Filmen in den Wettbewerb um die höchste Auszeichnung, den Goldener Bären, eingeladen worden.

Den Hauptpreis der Berlinale erhielt zum zweiten Mal in Folge ein Dokumentarfilm: „Dahomey“ von der in Frankreich geborenen Regisseurin Mati Diop. Der Film setzt sich mit der Rückgabe von Kunstschätzen auseinander, die 1892 aus dem westafrikanischen Benin, einst Dahomey, geraubt wurden. „Zurückzugeben heißt, Gerechtigkeit zu üben“, sagte Diop, als sie den Preis entgegennahm.

1892 hieß Benin noch „Dahomey“, wie der Hauptgewinnerfilm der 74. Berlinale

Vergeben wurden auch mehrere Silberne Bären. Einer ging an den deutschen Regisseur Matthias Glasner für das Drehbuch seines Dramas „Sterben“, in dem er die komplexe Beziehung zu seiner Familie verarbeitet. Der Große Preis der Jury ging an die melancholische Komödie „A Traveler’s Needs“ des südkoreanischen Regie-Veteranen Hong Sangsoo mit Isabelle Huppert in der Hauptrolle. Den Silbernen Bären für die beste Regie gewann Nelson Carlos De Los Santos Arias für „Pepe“, einen Experimentalfilm über ein totes Nilpferd in Kolumbien.

Auch die Preisverleihung der Berlinale war von politischen Debatten geprägt. So forderte der palästinensische Filmemacher Basel Adra, dessen Team die Dokumentation „No Other Land“ gedreht und dafür den Dokumentarfilmpreis gewonnen hatte, Deutschland auf, keine Waffen mehr an Israel zu liefern. „No Other Land“ dreht sich um die Vertreibung von Palästinensern aus Dörfern im Westjordanland. (mit dpa)