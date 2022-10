Klimaneutrale Kunst in Potsdam Stadttheater an Bundesprogramm beteiligt

Das Hans Otto Theater ist als eines von elf Theatern an einem Bundesprogramm für ökologische Nachhaltigkeit beteiligt. Unter dem Titel „Zero - Klimaneutrale Kunst- und Kulturprojekte“ fördert die Kulturstiftung des Bundes in den Jahren 2023 und 2024 Kultureinrichtungen, die klimaneutrale Produktionsformen und neue Ästhetiken erproben wollen.

Am Hans Otto Theater ist in der Spielzeit 2023/24 die Inszenierung „eure Paläste sind leer (all we ever wanted)“ von Thomas Köck geplant, die einen Zusammenhang zwischen menschengemachtem Klimawandel und europäischem Kolonialismus herstellt. Außerdem soll bis 1. März 2023 eine Klimabilanz erstellt werden.

Insgesamt werden 26 Projekte mit einem Gesamtvolumen von 3,04 Millionen Euro gefördert. Beteiligt sind Vorhaben von großen und kleinen Institutionen aus zehn Bundesländern in den Sparten Theater, Musiktheater, Tanz, Musik, Literatur, Kulturgeschichte und bildende Kunst.

