„Laut sein“ Wie Künstlerin Tetiana Malinovska dem Krieg begegnet

Vom Fenster ihres Ateliers in Potsdams Rechenzentrum blickt Tetiana Malinovska auf einen Ort, der ihr Kraft gibt. Ein Basketballplatz. Sie verbringt viel Zeit dort, sagt sie. Fast so viel wie im Atelier selbst. Vierzig Minuten malt sie, dann Basketball. Danach schafft sie in einer Stunde mehr, als sonst an einem ganzen Tag.