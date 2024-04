Mensch und Materie Das Radar-Festival in Potsdam dreht die Welt auf den Kopf

Objekttheater ist, wenn Körper und Materie sich aneinander abarbeiten. Früher waren das meist Puppen. Heute spielt der Körper oft mit. In „Sand fressen“, dem offiziellen Auftakt der fünften Ausgabe des Radar-Festivals am Donnerstag, wurde das aufs Schönste deutlich. Da hadert Sven Tillmann minutenlang mit dem Sessel, in dem er sitzt. Wie nur aufstehen? Ruckartig, schleichend, gar nicht?