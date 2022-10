Modigliani kommt 2024 nach Potsdam Museum Barberini lädt vorab zum Symposium

Das Museum Barberini zeigt 2024 eine Ausstellung zum Werk von Amedeo Modigliani - dem Museum zufolge die erste Ausstellung dieser Art in Deutschland seit fast 15 Jahren. 60 Gemälde und Zeichnungen des italienischen Künstlers werden in „Modigliani. Moderne Blicke“ vom 24. April bis zum 18. August 2024 am Alten Markt zu sehen sein. Dazu sollen 30 Werke von Künstler:innen wie Auguste Rodin, Gustav Klimt, Henri de Toulouse-Lautrec, Egon Schiele, Paula Modersohn-Becker, Pablo Picasso und Wilhelm Lehmbruck kommen.

Im Rahmen eines Symposiums am 26. Oktober 2022 bereitet das Museum den für die Schau geplanten Katalog vor. Von 10 bis 19 Uhr stellen Expert:innen der Öffentlichkeit ihre Forschungsergebnisse zu Modigliani vor: Museumsdirektorin Ortrud Westheider spricht über Modiglianis Frauenportraits zwischen Art Nouveau und Neuer Sachlichkeit, Beate Söntgen von der Leuphana Universität Lüneburg über Modiglianis skandalumwitterte Akte und Victoria Noel Johnson aus Rom über die italienische Avantgarde.

Die großformatigen Aktbilder von Amedeo Modigliani (1884–1920) waren ein Skandal und machten den Künstler berühmt. Die Schau im Barberini will dessen Portraitserien und Aktgemälde aus neuer Perspektive zeigen: Erstmals sollen die von ihm portraitierten Künstlerinnen im Kontext der kosmopolitischen Szene in Paris vorgestellt werden. Thematisiert werden sollen unter anderem die Frauen-Serie mit Kurzhaarfrisur in Männerkleidung und die Frauenemanzipation während des Ersten Weltkriegs.

Tickets für das Symposium kosten 10 Euro und sind hier erhältlich

