Wechsel nach Berlin Alexander Hollensteiner verlässt die Kammerakademie Potsdam

Alexander Hollensteiner verlässt die Kammerakademie Potsdam, wo er seit 2014 als Geschäftsführer und kaufmännischer Leiter fungiert. Zum 1. Juli übernimmt er die Leitung des Berlin-Büros von Askonas Holt, einer internationalen Managementagentur für klassische Musik, und tritt dort den Posten des Managing Directors an. Das teilte Askonas Holt and Opus 3 Artists am Donnerstag mit.

Er freue sich darauf, Teil des Unternehmens zu werden, einzigartige internationale Künstlerinnen und Künstler in ihrem Werdegang zu begleiten und die Chancen für Orchester und Ensembles in deutschsprachigen Regionen auszubauen, so Hollensteiner.

Bereits im September 2023 verkündete Antonello Manacorda, der Chefdirigent der Kammerakademie Potsdam, dass er mit Ende der Saison 2024/2025 seinen Posten verlässt.