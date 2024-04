Protest vor Potsdamer Sehsüchte-Festival Studierende fordern Ausschluss russischer Filme

Der Krieg Russlands gegen die Ukraine spiegelt sich auch in Potsdams Studierendenfilmfestival. Eine Woche, bevor die Sehsüchte am 25. April starten sollen, fordern ukrainische Studierende in einem Protestbrief, dass drei russische Filme aus dem Programm genommen werden. Deren Vorführung stehe „in direktem Widerspruch zu den demokratischen Werten, die von der Universität hochgehalten werden“