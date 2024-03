Schönheit als Seelenbrot Karl Foersters Welt blüht jetzt im Potsdam Museum

Die Farbe Blau war für Karl Foerster der Schatz der Gärten. Vom Rittersporn kam für ihn „der tiefste Widerhall allen Lichtzaubers“. Doch Besucherinnen und Besucher der Ausstellung „Karl Foerster. Neue Wege – neue Gärten“ im Potsdam Museum werden mit optimistischer Farbenvielfalt begrüßt. Auf großformatigen Fotografien sind Blüten aus seinem Züchtungsfundus zu sehen. In der von Landschaftsarchitektin Heidi Howcroft sachlich-klar kuratierten Schau wird das Anliegen Foersters, dass der Mensch die Schönheit als tägliches Seelenbrot benötige, hochgehalten.

Ein Leben zwischen Kaiserzeit und DDR

Natürlich geht es vor allem um die Sicht auf das facettenreiche Wirken des Bornimer Gärtners, Staudenzüchters, Gartengestalters und Schriftstellers, dessen Ausstrahlung bis heute in aller Welt unvermindert anhält. Foersters irritierende politische Einstellung während der Zeit des Nationalsozialismus und der DDR, die seit Clemens Alexander Wimmers kürzlich erschienener Biografie „Gärtner der Nation“ diskutiert wird, findet nur am Rande Platz.

Karl Foersters Lebensweg umschloss die Jahre 1874 und 1970, also die Kaiserzeit, die Weimarer Republik, die NS-Zeit sowie die DDR – fast ein Jahrhundert gesellschaftlichen Wandels von zum Teil krassen Ausmaßen. Am heutigen Samstag (9. März) gedenkt die große Foerster-Gemeinde in aller Welt seines 150. Geburtstags. Die Ausstellung im Potsdam Museum reiht sich in die Jubiläumsfeierlichkeiten ein, die traditionsgemäß um 11 Uhr am Karl-Foerster-Denkmal auf der Freundschaftsinsel eingeläutet werden.

Ina Foerster, die Ehefrau des Direktors der Berliner Sternwarte, Wilhelm Foerster, hat von ihrer Familie treffliche Porträts gemalt, auch vom Sohn Karl als Kind, der unverkrampft und neugierig seinem Gegenüber in die Augen schaut. Eine gesunde Neugier hielt zeit seines Lebens an, vor allem was das Gärtnern anging. Die Mutter förderte sein Interesse. Nach Lehrjahren in Schwerin und Bad Liebenstein sowie dem Aufbau einer eigenen Gärtnerei in Westend begann er ab 1907 einen Gartenbetrieb in Bornim aufzubauen.

Historische Fotos und Pläne dokumentieren die dortigen Anfänge. Sie erzählen auch über die Arbeitsgemeinschaft der Gartengestalter, Herta Hammerbacher, Hermann Mattern und Karl Foerster, zu dem sich Hermann Göritz aus Bornstedt hinzugesellte. Stets suchte Foerster, wie Heidi Hawcroft, im informativen und lesenswerten Ausstellungskatalog schreibt, nach neuen Wegen „im Umgang mit Pflanzen und Gärten“. Im Jahr 1937 übernahm er die gärtnerische Gestaltung der Potsdamer Freundschaftsinsel. Seitdem wurde das Garten-Kleinod mit mehreren Fassungen bedacht, doch Karl Foerster bleibt als Ur-Schöpfer im Gedächtnis.

Die züchterischen Neuheiten waren für jedermann zu bestaunen und konnte sie in der Gärtnerei erwerben: Rittersporne, Phloxe, Astern, Rudbeckien, Steingartenpflanzen, Farne oder Gräser. Nach ersten Züchtungserfolgen brachte Foerster fast in jedem Jahr Sortimentskataloge heraus, von denen einige im Museum ausgestellt sind. Die von ihm mitherausgegebene Zeitschrift „Gartenschönheit“ sowie die zahlreichen Bücher, in denen er fachlich fundiert über Staudenzüchtungen und Gärten schrieb und zugleich im erbaulichen Ton philosophische Aspekte ins Spiel brachte, entstanden am wuchtig wirkenden Schreibtisch, der aus dem Wohnhaus Am Raubfang für die Sonderausstellung ins Potsdam Museum gehievt wurde. Nur die berühmte grüne Glas-Hängelampe, in deren Schein er und sein Vater ihre Bücher schrieben, hat hier leider keinen Platz gefunden.

Auch Foersters Frauen werden beleuchtet

Neben dem Tisch hängt ein Bildnis des alten Karl Foerster aus dem Jahr 1969, gemalt von dem Potsdamer Peter Rohn. Auch die Porträts des Bornimer Gärtners von Gottfried Stein und Fritz Eisel sind keine großen künstlerischen Würfe. Schade, dass die Grafik des Usedomer Künstlers Otto Niemeyer-Holstein mit dem sehr gelungenen Porträt des Gärtners, wohl nicht die Aufmerksamkeit der Kuratorin gefunden hat. Eindrucksvoll präsentieren sich die aquarellierten Porträts von blühenden Stauden, gemalt von Esther Bartning oder Hilde von Lieres.

Karl Foerster pflegte stets enge Beziehungen nicht nur zu bildenden Künstlern, sondern auch zur Keramikerin Hedwig Bollhagen in Marwitz oder dessen Kollegen Heiner-Hans Körting in Klein-Glienicke. Eine Auswahl ihrer Vasenschöpfungen aus dem Foerster-Nachlass kann man in einer Vitrine bestaunen. Musik von Bach, Mozart, Beethoven oder Brahms war dem Staudenzüchter sehr vertraut. Der weltberühmte Pianist Wilhelm Kempff weilte im Hause Foerster, vor allem nach 1945. So konnte er das beeindruckende Klavierspiel Kempffs auf dem Flügel im Musikzimmer aus nächster Nähe bewundern, obwohl ihm die Schwerhörigkeit immer mehr zu schaffen machte.

Schön, dass hier auch die Beziehungen zu Frauen, die für Foerster wichtig waren, beleuchtet werden. In erster Linie Eva, die er 1927 heiratete, auch seine Schwester Martha Kühl, die seiner Familie immer zur Seite stand. Und Tochter Marianne. Die Gartengestalterin legte nach 1990 den Grundstein dafür, dass das Anwesen in Bornim in eine zukunftsweisende Stiftung übergehen konnte.