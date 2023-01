Spur der Steine Potsdams Politik der Fassaden im Kunstraum

Was ist Schönheit? Der Bildhauer Stefan Pietryga sagt: Sie kommt von innen. Funktionsbauten wie das Rechenzentrum zum Beispiel, ursprünglich errichtet als Verwaltungsbau Ende der 1960er Jahre. Keine besondere Architektur, nur schnöde Quadrate. Von außen weder besonders interessant noch einladend. Interessant und einladend ist, was drinnen pulsiert, sagt Pietryga: Was dort an Kunst gemacht, an Ideen produziert wird. Schön ist das Herz des Gebäudes.

Dass Stefan Pietryga das so sieht, überrascht kaum. Er ist nicht nur Künstler, sondern war selbst auch einer der ersten Mieter im 2015 gegründeten Kreativhaus und ist in dessen Strategiegruppe aktiv. Jetzt ist er Kurator: Im Kunstraum Potsdam hat er eine Ausstellung konzipiert, die dem städtebaulichen Gewissen der Landeshauptstadt auf den Zahn fühlen will. Warum wird in Potsdam wie gebaut? Was vom Alten darf erhalten bleiben? Ob Rechenzentrum oder Staudenhof: Das Thema wühlt die Stadt nach wie vor auf wie kein anderes.

Stefan Pietryga, geboren 1954 in Ibbenbüren, gehörte 2015 zu den ersten Mietern im Rechenzentrum. Jetzt setzt er sich für den Erhalt ein, auch mit der Ausstellung „Lapidar“. © Ottmar Winter PNN / Ottmar Winter PNN

Lapidarer Titel, brisantes Thema

„Lapidar“ heißt diese Schau, die das Festival Made in Potsdam einläuten wird. Der lakonische Titel steht in augenscheinlichem Gegensatz zur Brisanz des Themas. Jedoch: So hießen bei den Römern knappe, in Stein gemeißelte Inschriften. „Lapidar“ heißt eigentlich: in den Stein gehauen. Oder: zum Stein gehörig. Ihre These: Die Steine im Stadtbild, die wir Architektur nennen, gehören zu uns, ob wir wollen oder nicht. Sie gehören bewahrt. Jenseits ideologischer Fracht. Daher geht es hier nicht nur um Karl-Heinz Adler, sondern auch um Schinkel und Schadow.

„Lapidar - zu den Steinen gehörig“ Die Ausstellung wird am Freitag, dem 6. Januar, um 19 Uhr im Kunstraum Potsdam eröffnet. Sie ist bis zum 5. Februar mittwochs bis sonntags jeweils 13 bis 18 Uhr zu sehen. Die Schau im Kunstraum ist zugleich der Eröffnungsgong für das diesjährige Festival Made in Potsdam. Es findet vom 6. Januar bis 5. März an verschiedenen Orten der Schiffbauergasse statt. Zu sehen ist unter anderem die Performance „Here we are“ von Anita Twarowska und Murillo Basso und „Assemblage“ von 101concrete Company in der fabrik. Das gesamte Programm ist zu finden unter: www.madeinpotsdam.com.

Auch wenn Pietrygas Herz also für das Rechenzentrum schlagen mag, auch wenn er von einer „Zensur“ spricht, wenn es darum geht, was in Potsdam immer weniger im Stadtbild vertreten ist (DDR-Moderne): Die Ausstellung verknüpft eine klare Positionierung für Gebäude wie die inzwischen abgerissene Alte Fachhochschule mit einem erhellenden Blick weit über den Potsdamer Tellerrand. Pietryga, Jahrgang 1954, gebürtiger Westfale und Absolvent der Düsseldorfer Kunstakademie, richtet diesen Blick zu großen Teilen auf Orte im Westen Deutschlands.

Die Formsteinmauer, die Karl-Heinz Adler und Friedrich Kracht für das Rechenzentrum entwarfen. © Ottmar Winter PNN / Ottmar Winter PNN

Gleich im Eingangsbereich des Kunstraums zum Beispiel. Da begrüßt einen rechter Hand meterhoch das sternenförmige Fassadenelement, das ehemals die Alte Fachhochschule zierte. Die Lisenen am Gebäude hatte er gemeinsam mit anderen Mitstreiter:innen kurz vor dem Abriss in Eigeninitiative zum Rechenzentrum transportiert, wo sie lange Zeit lagerten. Das Sternenelement hatte die Fachhochschule selbst eingelagert.

Hier Müll, da Kunst?

Im Kunstraum beherrschen die zwölf Elemente aus Aluminium, in den 1970er Jahren entworfen von einem Architekturkollektiv um Wolfgang Kärgel, jetzt eine ganze Wand. Rechts daneben, viel kleiner, der Beweis, dass im Westen eine ganz ähnliche Formsprache zeitgleich en vogue war: eine Arbeit aus versilbertem Aluminiumblech von dem westdeutschen Künstler Heinz Mack aus dem Jahr 1975. Beide spielen mit der seriellen Form, mit Licht und Querstrukturen. Das eine musste vorm Abriss gerettet werden, das andere gilt als anerkanntes Kunstwerk. Warum? Die Antwort, die er nahelegt: Ideologie. Was aus der DDR kam, ist automatisch weniger wert.

Ein weiteres Beispiel: Karl-Heinz Adler (1927-2018). Pietryga entdeckte den Dresdner Künstler, als er selber noch ein Atelier in Essen hatte. Adler hatte dort Ende der 1990er Jahre eine große Ausstellung im Folkwangmuseum. Als Pietryga dann nach Potsdam zog, begegnete er Adler wieder: diesmal als Abrisskandidat. Karl-Heinz Adler und Friedrich Kracht hatten die viele Meter lange Formsteinmauer entworfen, die das Rechenzentrum früher umgab. Sie sollte weg. Die Mauer ist im Kunstraum aufgebaut, sechzig Steine. Raffinierte geometrische Formen aus Beton. So wie sie hier präsentiert sind, kommt man nicht mehr an ihnen vorbei.

Im Schaufenster des Kunstraums zur Nuthestraße, zehn Meter breit, jedoch: keine Ostmoderne. Sondern ein Skulpturenfries von Johann Gottfried Schadow, fotografiert von Michael Lüder. Es ist das Fries, das Schadow 1797 für das ehemalige Königliche Schauspielhaus in Potsdam angefertigt hatte. 1966 wurde das Theater abgetragen. Pietryga hat das Fries wiedergefunden: im Kronprinzenpalais in Berlin. Auf einem Foto aus den 1930er Jahren kann man lesen, was an dem Potsdamer Bau einst stand: „Dem Vergnügen der Einwohner“. Der Schriftzug soll auch im Kunstraum zu lesen sein. Riesengroß.

